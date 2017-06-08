Депутат удивлен, почему вице-мэры Бишкека реагируют быстрее акимов

Депутат Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев удивлен, почему вице-мэры Бишкека реагируют быстрее акимов.

Сегодня на сессии он напомнил о деревьях, заасфальтированных в пятом микрорайоне. «Почему только вице-мэрам это нужно? Они очень быстро реагируют. Теперь деревья разрывают, как положено. Почему доводите до того, чтобы люди жаловались и через СМИ обращались? Почему нельзя вовремя проконтролировать?» — задался он вопросами.

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На сессии обсуждают отчеты глав райадминистраций. В настоящее время отчитывается аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков.

Депутаты также подняли вопрос незаконного строительства. «Многие участки выдавались в 2005–2008 годах, переходили из рук в руки. Владельцы выждали время, теперь они являются полноценными правообладателями земельных участков, и мы сталкиваемся с проблемами», — посетовал аким.