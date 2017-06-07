В Кыргызстане новый аким Панфиловского района. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, главой государственной администрации Панфиловского района назначен Дамир Кулубаев, занимавший пост руководителя аппарата госадминистрации района.

Другим распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова Омур Ногоев освобожден от этой должности согласно поданному заявлению.

Сын бывшего мэра Бишкека Арстанбека Ногоева был назначен на должность акима в декабре 2013 года.