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Власть

В Кара-Балте «Мекеним Кыргызстан» получила еще мандат после пересчета голосов

В Кара-Балте партия «Мекеним Кыргыстан» получила еще один мандат после повторного подсчета голосов. Об этом заявили сегодня на заседании ЦИК.

«После окончания голосования 20 мая 2017 года все протоколы полностью заполнили. Но 1 июня прошел пересчет недействительных бюллетеней. В итоге из чуть более 400 признанных недействительными 229 бюллетеней оказались действительными. При этом многие из них в идеальном виде. У нас возникли сомнения. Возможно, их подменили», — рассказал уполномоченный представитель партии «Элдик-Народная» Руслан Шакиров.

В итоге сложилась ситуация, когда из-за увеличения числа голосов партия «Мекеним Кыргызстан» получила пятый мандат. Дополнительного места в кенеше лишилась именно партия «Элдик-Народная». Они посчитали ситуацию странной и обратились в ЦИК с жалобой и требованием признать незаконным повторный пересчет голосов по 11 участкам.

Член ЦИК Елена Жылкычиева считает, что у партии нет причин для недовольства. Территориальная избирательная комиссия при обращении партии вправе принять решение о пересчете.

«В момент пересчета ни у кого претензий не было, а сейчас выясняется, что нарекания есть», — возмутилась член ЦИК.

В итоге комиссия отказала в удовлетворении жалобы партии «Элдик-Народная».
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