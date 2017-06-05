16:42
+22
USD 68.17
EUR 76.50
RUB 1.20
Власть

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября

Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон «О внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша».

По законопроекту очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов.

Депутаты приняли законопроект в третьем чтении 31 мая.

Кандидат на должность президента должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень «Выше среднего» согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом.

Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования.

Непредоставление в Центральную избирательную комиссию кандидатом на должность президента или его уполномоченным представителем сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.
Ссылка:
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Первые итоги судебной реформы подвел президент Кыргызстана
Фарид Ниязов стал советником президента Кыргызстана на общественных началах
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Афганистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Барак Обама за $8 миллионов купил дом в Вашингтоне
В парламенте новый зампредседателя комитета по соцвопросам, образованию и науке
Кто из депутатов проголосовал против выборов президента 15 октября
Депутаты определились с датой проведения выборов президента Кыргызстана
Даже инициаторам не нравятся отдельные поправки в закон о выборах президента
Наблюдатели могут сменять друг друга во время проведения выборов
Популярные новости
Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Бизнес
&laquo;Скажу папе, чтобы не&nbsp;разговаривал по&nbsp;телефону за&nbsp;рулем&raquo; «Скажу папе, чтобы не разговаривал по телефону за рулем»
Всe, чтo нужнo знaть o&nbsp;сжижeнном гaзе Всe, чтo нужнo знaть o сжижeнном гaзе
Дороги в&nbsp;Кыргызстане: замкнутый круг некачественного строительства Дороги в Кыргызстане: замкнутый круг некачественного строительства
ОсОО &laquo;Aimar Energy&raquo; разъяснило ситуацию с&nbsp;ремонтом ГЭС Кыргызстана ОсОО «Aimar Energy» разъяснило ситуацию с ремонтом ГЭС Кыргызстана