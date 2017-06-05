Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября

Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон «О внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша».

По законопроекту очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов.

Депутаты приняли законопроект в третьем чтении 31 мая.

Кандидат на должность президента должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень «Выше среднего» согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом.

Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования.

Непредоставление в Центральную избирательную комиссию кандидатом на должность президента или его уполномоченным представителем сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.