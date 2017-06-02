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Власть

Депутат считает, что руководитель «Учкуна» должен нести ответственность за брак

Депутат СДПК Эльвира Сурабалдиева считает, что при производственном браке руководитель предприятия должен нести ответственность. Об этом парламентарий сообщила на фракционном заседании.

Напомним, сегодня рассматривается законопроект «О документах государственного значения», инициатором которого является Министерство юстиции.

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Парламентарий задала вопрос, кто понес ответственность за бракованные свидетельства о рождении, изготовленные ОАО «Учкун», какой ущерб был нанесен государству и вследствие чего произошел брак.

Бывший глава ОАО «Учкуна», а ныне депутат фракции СДПК Рыскелди Момбеков заявил, что при выпуске бракованных документов ущерб государству причинен не был, так как каждый гражданин сам оплачивал документ при его получении.

«Я считаю, что деньги кыргызстанцев и время, которое они потратили на замену бракованного документа, тоже нужно расценивать как нанесение ущерба», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.
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