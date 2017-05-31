Наблюдатели могут сменять друг друга во время проведения выборов. Об этом сегодня сообщила депутат Асель Кодуранова.

Сегодня у парламентариев при обсуждении поправок в закон о выборах президента в третьем чтении возникли вопросы по наблюдателям и избирательному порогу. Некоторые депутаты высказали недовольство, что на участках может присутствовать только один общественный наблюдатель.

По словам Аиды Саляновой, один человек не может непрерывно провести весь день на участке. Он будет выходить, а в это время возможны фальсификации.

Асель Кодуранова ответила, что от одной организации будет присутствовать один человек. В течение дня они могут меняться. Что касается избирательного порога в 9 процентов на парламентских выборах, то его повышают для того, чтобы стимулировать маленькие партии объединяться в более крупные организации.