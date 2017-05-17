Избирательный порог в 9 процентов на парламентских выборах введут с 2020 года

Избирательный порог в 9 процентов на парламентских выборах в Кыргызстане предлагают ввести с 2020 года. С таким предложением выступили депутаты сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Мирлана Бакирова, увеличить избирательный порог до 9 процентов необходимо с января 2020 года. С ним согласился Дастан Бекешев.

Исхак Масалиев отметил, что никто не может гарантировать, что в следующем году не будет парламентских выборов. «После президентских выборов может произойти так, что партии инициируют роспуск Жогорку Кенеша. Как быть в этой ситуации?» — спросил он.

Однако инициаторы настояли на вступлении этой нормы в силу с 2020 года.