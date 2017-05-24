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Власть

Фархад Бекманбетов освобожден от должности замминистра культуры

Фархад Бекманбетов освобожден от должности заместителя министра культуры, информации и туризма. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата павительства Кыргызстана.

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, ранее по итогам обсуждения исполнительской дисциплины в госорганах на заседании правительства заместителя министра культуры, информации и туризма предложено уволить. В феврале ему за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор.

Фархад Бекманбетов назначен в феврале 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52642/
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