«Таза коом»: что это, зачем и сколько стоит

Проект «Таза коом» громко заявлен руководителем аппарата президента Кыргызстана. Он прилагает немалые усилия для продвижения «проекта века». По словам Сапара Исакова, вся работа вокруг реализации общенационального проекта «Таза коом» направлена в первую очередь на развитие Кыргызстана. Чиновник также считает, что неуместно связывать проект с предстоящими президентскими выборами.

Проект «Таза коом» станет составной частью долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года, он нацелен на создание лучших условий для кыргызстанцев. Сапар Исаков

Однако большая часть граждан страны, об улучшении жизни которых пекутся власти, плохо понимают суть проекта.

ИА «24.kg» предлагает разобраться.

Что такое «Таза коом»?

Итак, «Таза коом» — общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Власти уверены, что реализация проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.

Человек, чтобы получить какую-то государственную услугу, не должен контактировать с чиновником. Он может через Интернет получить любую услугу. Министр экономики Арзыбек Кожошев

В аппарате президента уверены, что проект позволит достаточно эффективно бороться с коррупцией. Ведь благодаря его реализации планируется практически полностью исключить контакт человека с чиновниками. У нас это звучит как фантастика, но во многих странах мира это уже давно внедрено и успешно используется.

«Таза коом» для нас на сегодня — требование времени. Два дня живя в Пекине, я вижу, как они продвинулись в цифровых технологиях. Например, они уже могут оплачивать покупки через мобильный телефон. У них наличных денег почти нет, любые государственные услуги автоматизированы. Суть проекта «Таза коом» — автоматизация услуг», — поделился своими соображениями с ИА «24.kg» министр экономики Арзыбек Кожошев.

Проект довольно дорогостоящий. Поэтому все высокотехнологичные решения будут внедряться в те проекты, которые будут утверждаться советом программы «Таза коом».

К октябрю будет отменена выдача 10-15 справок. И их можно будет получать в автоматическом режиме. Пакет законопроектов уже внесен в Жогорку Кенеш.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шаршембиев рассказал, что все ранее принятые решения по высокотехнологичным проектам будут включены в «Таза коом». Полностью законодательная основа проекта будет готова к началу июля 2017 года. А первые результаты можно будет увидеть уже к октябрю.

В начальную стадию «Таза коом» входят около девяти проектов. Но в Госкомсвязи не исключают, что их будет больше. Сейчас проводится аналитический разбор данных по сферам, которые можно включить в главный замысел Нацстратегии 2020–2040.

Среди этих девяти проектов — «Единый платежный шлюз», «Умный город» («Безопасный город» станет частью «Умного города», помимо автоматизации работы коммунальных служб, пожарной службы, скорой помощи и др.), Digital CASA, дата-центры.

Таза.com или Таза коом?

На самом деле ничего новаторского в идее нет. Кроме того, что подобные проекты уже давно внедряют соседи, в самом Кыргызстане ранее тоже уже представляли подобные идеи. Так, например, некоторое время назад все носились с проектом «Smart коом». А идею нынешнего «Таза коом» презентовали еще два года назад, просто многие успели забыть.

Речь идет о проекте «Таза.com». Его показали депутатам СДПК в июне 2015 года. Лидер фракции Чыныбай Турсунбеков тогда пообещал внести его в Нацстратегию устойчивого развития. Как видим, обещание исполнил. Суть проекта «Таза.com» заключалась с создании объединяющей всю страну однополосной магистральной дороги. А его компонентами значились все те же «Умный город», дата-центры, единый платежный шлюз.

Что касается реализации проекта, то отчасти она уже началась. Кыргызстан в этом отношении решил, судя по всему, пойти по пути Эстонии, которая первой внедрила электронные ID-паспорта. С их помощью граждане могут совершать банковские транзакции, не выходя из дома, оплачивать налоги через Интернет, голосовать и многое другое. В Кыргызстане с 1 мая гражданам предложили обменивать старые паспорта на электронные биометрические.

За чей счет банкет?

Самая важная составляющая успеха любого проекта — наличие финансов. «Таза коом» не исключение. Правительство, которое занимается его реализацией, даже не скрывает, что своих денег у Кыргызстана на масштабную задумку нет. Все будут оплачивать доноры.

Но сколько же нужно денег? Ответа на это вопрос чиновники не дают. Признаются лишь, что только на первую фазу проекта нужно $50 миллионов. И средства вроде как нашли. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что уже сейчас Всемирный банк готов предоставить на «Таза коом» $20 миллионов. И Евросоюз обещает оказать содействие. Помимо этого, правительство планирует где-нибудь раздобыть еще $50 миллионов. Но на самом деле все это — капля в море. Всего же на реализацию проекта понадобится, по данным из разных источников, около $400 миллионов.

Если брать в расчет, что проект реализуют по примеру «Таза.com», то главным донором проекта будут совсем не международные финансовые институты, а ближайший сосед. Потенциальным инвестором проекта может стать китайская China Mobile.

В пользу этих догадок говорит выступление Алмазбека Атамбаева во время международного экономического форума «Один пояс — один путь», прошедшего недавно в Пекине. Там президент Кыргызстана заявил о том, что Кыргызстан надеется на сопряжение проектов «Таза коом» и идеи председателя КНР Си Цзиньпина.

В качестве первых шагов глава государства предложил совместно приступить к реализации двух задач. Первая — расширение сети волоконно-оптических линий передачи, проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана. Вторая задача — это построение высокотехнологичных логистических центров и развитие совместной электронной торговли.