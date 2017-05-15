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Власть

Кыргызстан на Шелковом пути: китайский Интернет и логистические центры

Сегодня на заседании в закрытом режиме на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что страна хочет от проекта.

По его словам, современный мир переживает период глубинной трансформации. Региону необходимо решать непростые проблемы. И в этом смысле трудно переоценить роль и значение идеи, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.

«Один пояс — один путь» открывает перед всеми нами новые возможности и большие перспективы. А для стран Центральной Азии и, в частности, для нашей страны этот проект — перспектива выхода к морю.

Алмазбек Атамбаев

Но кроме решения логистических и транспортных задач президент заявил о поддержке идеи коллеги из Китая о строительстве цифрового Шелкового пути. Также страна согласна и с идеей необходимости борьбы с коррупцией на протяжении этого пути.

«Эти две идеи особо близки нашей стране, потому что сейчас в Кыргызстане мы готовим долгосрочную стратегию развития до 2040 года. Ключевым компонентом данной стратегии станет национальная программа цифровой трансформации «Таза коом», что означает чистое, прозрачное, транспарентное общество», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Кыргызстан выражает готовность к сопряжению концепции «Один пояс — один путь» с национальной программой «Таза коом».

Алмазбек Атамбаев

В качестве первых шагов глава государства предложил совместно приступить к реализации двух задач. Первая — расширение сети волоконно-оптических линий передачи, проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев уверен, что если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида.

Вторая задача — это построение высокотехнологичных логистических центров и развитие совместной электронной торговли. В условиях роста таких интернет-гигантов, как «Алибаба» и «Таобао», Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования в построении логистических центров для ускорения выполнения интернет-заказов для потребителей стран Евразии.

В рамках идеи нового Шелкового пути мы, конечно, поддерживаем идею строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Алмазбек Атамбаев

«Она будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры Центральной Азии и предоставлению прямого и удобного выхода к Персидскому заливу и Тихому океану. К тому же данный проект полностью соответствует целям «Одного пояса — одного пути» в части создания новых и альтернативных транспортных коридоров», — уверен Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что сегодня в Кыргызстане работают четыре международные трассы, которые соответствуют всем международным стандартам. Кроме того, в следующем году завершится строительство еще одной альтернативной автомобильной дороги международного класса, проходящей в Китай через Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51768/
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