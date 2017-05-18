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Власть

Депутаты создадут комиссию для изучения уголовного дела Каната Исаева

Фото «Азаттыка». Депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев

Депутаты создадут комиссию для изучения уголовного дела экс-лидера фракции «Кыргызстан» Каната Исаева. Решение принято сегодня на заседании.

Депутату Канату Исаеву предъявлено обвинение в коррупции. В противозаконных действиях его обвиняет ГНКБ, куда ранее Генпрокуратура направила все материалы. Коллеги парламентария по фракции вынесли на заседание палаты вопрос о создании рабочей комиссии по изучению дела.

В состав комиссии вошли представители всех парламентских фракций. При этом срок работы комиссии депутаты не озвучили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52061/
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