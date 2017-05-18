Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам республики, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня, 18 мая, глава кабмина посетит с однодневной рабочей поездкой Нарынскую область.

Он проинспектирует строительство альтернативной дороги Север — Юг, а также ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков проверит, как проходят весенние полевые работы в Кочкорском районе, ознакомится с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района.

Как сообщается, премьер проверит и строительство средних школ в селе Чекилдек Кочкорского района и в селе Чаек Джумгальского района.

Напомним, накануне Сооронбай Жээнбеков стал единственным кандидатом от партии СДПК на президентские выборы.