10:43
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Власть

Премьер проинспектирует строительство альтернативной дороги Север — Юг

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам республики, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня, 18 мая, глава кабмина посетит с однодневной рабочей поездкой Нарынскую область.

Он проинспектирует строительство альтернативной дороги Север — Юг, а также ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков проверит, как проходят весенние полевые работы в Кочкорском районе, ознакомится с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района.

Как сообщается, премьер проверит и строительство средних школ в селе Чекилдек Кочкорского района и в селе Чаек Джумгальского района.

Напомним, накануне Сооронбай Жээнбеков стал единственным кандидатом от партии СДПК на президентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52029/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос
Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане
Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом»
Премьер заверяет, что проблем по CASA-1000 не будет
Депутат раскритиковал качество разметки на дорогах Кыргызстана
В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут
Отца экс-депутата Равшана Жээнбекова вызвали на допрос по делу о мародерстве
Зарплату в конвертах будут получать до тех пор, пока не будет доверия Соцфонду
Митингующие в Нарыне зашли в здание мэрии для переговоров
На реабилитацию водоснабжения в Нарыне доноры выделят 6,2 миллиона евро
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к&nbsp;&laquo;Азаттыку&raquo; Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8&ndash;12&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая
За&nbsp;кого&nbsp;бы вы&nbsp;проголосовали на&nbsp;президентских выборах? Опрос За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос
Дело Омурбека Текебаева передано в&nbsp;суд Дело Омурбека Текебаева передано в суд
Бизнес
Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на&nbsp;инвест-шоу Akkula-Tank Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank
Выиграй один из&nbsp;трех смартфонов от&nbsp;MegaCom! Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу