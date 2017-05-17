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Власть

На проекты «Таза суу» привлекли более $300 миллионов, но чистой воды в селах нет

На проекты «Таза суу» привлекли более $300 миллионов, но чистой воды в селах Кыргызстана нет. Об этом сегодня заявили на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении кредитного соглашения.

Депутат Жанар Акаев спросил у чиновников правительства, сколько взяли в долг ради чистой воды. «Мы опять берем в долг. Прежний проект «Таза суу» прекратил работать из-за коррупции. Все отказываются с нами работать по этой причине», — сказал он.

По информации правительства, с 2000 года на обеспечение населенных пунктов чистой водой привлечено 62,9 миллиона евро. Однако Азиатский банк прекратил финансирование проекта. Всего же за годы независимости привлечено более $300 миллионов.

По новому проекту планируется обеспечить чистой водой 24 села Джалал-Абадской области.

Стоимость проекта составляет $23 миллиона, из них финансирование ИБР — $15 миллионов, Исламского Фонда солидарности — $5 миллионов, правительства КР — $3 миллиона.

Кредит Исламского банка развития предоставляется на 25 лет, включая 7 лет льготного периода, с процентной ставкой 1,5 процента, начиная с даты вступления в силу соглашения.

Ранее депутаты раскритиковали работу правительства из-за неэффективного использования кредитных ресурсов по проекту «Таза суу».
Ссылка: https://24.kg/vlast/51945/
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