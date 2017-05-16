На местных выборах в Джалал-Абаде «Республика» и «Ата-Журт» идут отдельно

На местных выборах в городской кенеш Джалал-Абада партии «Республика» и «Ата-Журт» идут отдельно. Об этом сообщил ЦИК со ссылкой на ТИК областного центра.

По данным Центризбиркома, всего на места в кенеше претендуют семь партий. Среди них СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Бутун Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан». В кенеше всего 31 мандат.

Не обходится и без скандалов. На днях «Онугуу-Прогресс» обратилась с жалобой в ТИК и местное управление ГРС на несоответствие фактического и списочного числа избирателей на одном из участков. По словам представителей партии, число голосующих существенно изменилось по сравнению с рефендумом в декабре 2016 года.

Отметим, состав Джалал-Абадского кенеша досрочно переизберут 28 мая. Прошлый созыв распустили, так как депутаты не смогли создать коалицию и выбрать торага.