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Власть

Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к «Азаттык медиа», сообщили в пресс-службе главы государства.

В отделе информполитики напомнили: генпрокурор предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента КР публикаций. В числе ответчиков значится и «Азаттык медиа» — кыргызская служба радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».

Ранее, 30 марта, состоялась встреча Алмазбека Атамбаева с президентом медиакорпорации радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Томасом Кентом. Стороны обсудили проблемы сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов.

За прошедшее после встречи время в деятельности радио «Азаттык» наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ.

Отдел информполитики аппарата президента КР
«Многие эксперты отмечают повышение качества в освещении событий на радио «Азаттык». При безусловном сохранении принципов свободной журналистики и свободы слова на радио «Азаттык» приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вышеупомянутые судебные разбирательства способствовали активизации всего медиасообщества и неправительственного сектора, а самое главное — развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиасообщества, по мнению Алмазбека Атамбаева, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51560/
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