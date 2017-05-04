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Власть

Из-за чего увеличилось количество оползней, рассказали в МЧС

Депутатам Жогорку Кенеша рассказали, из-за чего увеличилось количество оползней.

Заместитель главы МЧС Калыс Ахматов пояснил, что в этом году зима длилась около 6 месяцев. За это время выпало большое количество осадков. Кроме того, зафиксировано много мелких землетрясений и движений земной коры. Это и повлияло на то, что число оползней выросло.

Депутат Ирина Карамушкина отметила, что Жогорку Кенеш совместно с правительством должны убедить жителей переселиться.

«Вина за произошедшее лежит и на гражданах, которые недисциплинированы и не исполняют законы. Пожилые люди говорили, что если умрут, то в этом месте. Но с ними погибли молодые люди, дети», — сказала она.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51139/
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