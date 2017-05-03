Кубанычбек Кулматов отказался отвечать депутатам о размере своей зарплаты

Депутаты снова выразили недовольство тем, что председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов не разглашает размер зарплаты. На сей раз критику выразил Курманкул Зулушев.

Депутат спросил, сколько получает Кубанычбек Кулматов? На это председатель правления РКФР ответил, что не может этого сказать.

«Фонд уже два года работает и все это время говорим, что мы не можем озвучить размер зарплаты. Это коммерческая тайна. Но мы не получаем зарплату выше работников банковской системы», — ответил Кубанычбек Кулматов.

Депутат остался недоволен.

Вы же не коммерцией занимаетесь, чтобы зарплата была коммерческой тайной. Вы поступившие в рамках ЕАЭС средства государству распределяете. Почему секретом может быть зарплата? Почему коммерческой тайной может быть? Или вы выгоду получаете? Курманкул Зулушев

В ответ Кубанычбек Кулматов ответил, что он заключал контракт с правительством и в случае необходимости перед ним и будет отчитываться.