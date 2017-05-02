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Власть

В ЦИК предлагают принять закон об интернет-изданиях

В ЦИК предлагают принять закон об интернет-изданиях. Об этом ИА «24.kg» сообщил его член Кайрат Осмоналиев. С аналогичной инициативой выступили и депутаты парламента Дастан Бекешев, Алмамбет Шыкмаматов, Мирлан Жеенчороев, Айнуру Алтыбаева.

Члены Жогорку Кенеша намерены внести поправки в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», касающиеся интернет-изданий.

Кайрат Осмоналиев считает, что это сделать необходимо, и уже на основе принятых изменений регулировать отношения между ЦИК и интернет-порталами.

«Такой закон нужен. И не стоит опасаться, что мы будем его использовать как инструмент давления на электронные СМИ в угоду тому или иному кандидату. Но статус интернет-ресурсов определить следует», — считает Кайрат Осмоналиев.

Ранее между Центризбиркомом и интернет-редакциями, которые по закону не являются СМИ, подписывался меморандум о сотрудничестве. На его основе велась агитация на интернет-порталах. ЦИК отмечал, что в таких случаях политические партии или кандидаты в депутаты могли на законных основаниях размещать агитационные материалы на платной основе.

Сейчас предлагается ввести в Закон «О выборах президента КР и депутатов ЖК» понятия «Интернет» и «интернет-издание». Причем интернет-изданием будет считаться ресурс, у которого число посещений превышает 500 уникальных посетителей в сутки или тысячу уникальных пользователей в месяц.

Авторы также расшифровывают термин «уникальный посетитель» или «посетитель с уникальным IP-адресом». Это не повторяющийся пользователь, обладающий уникальными характеристиками и зашедший на страницу интернет-издания в течение определенного промежутка времени.

По словам одного из инициаторов — члена фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, никакой угрозы для уже существующих информационных агентств эти поправки не несут.

«Новшества могут коснуться только новичков. Перед выборами всегда появляется огромное количество сайтов, а потом они исчезают. Чтобы отрегулировать порядок размещения агитматериалов и их работы с ЦИК, мы вносим эти изменения в закон и расписываем терминологию. Но это не говорит о том, что ЦИК оставляет за собой право не регистрировать для участия в агитационной кампании кандидатов в президенты тот или иной ресурс», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Если интернет-издание не набирает 500 уникальных посетителей в сутки или тысячу уникальных пользователей в месяц, оно просто не будет входить в реестр СМИ, заключающих меморандум с ЦИК. Их не будут регистрировать по закону, а не по прихоти членов ЦИК.

Алмамбет Шыкмаматов

Ссылка: https://24.kg/vlast/50953/
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