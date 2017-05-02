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Власть

В Elektromed Elektronik подтвердили выплату Алмазбеку Атамбаеву $35 миллионов

В Elektromed Elektronik подтвердили, что выплатили Алмазбеку Атамбаеву $35 миллионов. Об этом ИА «24.kg» сообщил отдел информации компании.

По его данным, компания «Термикель Груп» была основана в 1957 году, экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран, от Аргентины до Англии, от Германии до Туниса. Входящая в компанию «Термикель» фирма «Электромед» является четвертым ведущим производителем счетчиков в мире. Производит электронные счетчики природного газа, электричества и воды.

«В последнее время в СМИ Кыргызстана, опираясь на необоснованные комментарии гражданина Эдиля Байсалова, появилась информация о наших фирмах. Данная неправильная, неправдивая и неполная информация наносит нам вред. В этой связи появилась необходимость в наших комментариях», — пояснили в компании.

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«У фирмы, как и у любого человека, существуют личные права. В особенности финансовая отчетность и любая информация являются коммерческой тайной. Доступ к данной информации должен быть только у определенного количества лиц, в случае доступности информации иным лицам, в частности конкурентам, велика вероятность нанесения серьезного уроне фирме; также информация не разглашается третьим лицам и госучреждениям для успеха и эффективности в экономической жизни фирмы. Данные действия в Турции являются преступлением», — сообщили в Elektromed Elektronik.

«Хотим открыто информировать граждан Кыргызстана, что нами в 2003 году выплачены Алмазбеку Атамбаеву $35 миллионов долларов за 90 процентов акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. с регистрационным номером 92720, с зарегистрированным капиталом по состоянию на 27 декабря 2002 года в размере 50 миллиардов турецких лир, центр которого расположен в зоне свободной торговли Измира ESBAŞ».

Продажа 90 процентов акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. оценивалась в 45 миллиардов турецких лир (31 января 2005 года в Турции проведена деноминация).

«Согласно Положению о свободной зоне Турции, данная процедура, являясь естественной, не повлекла за собой налоговые потери государства. Зарегистрированный капитал и реальные цены фирм могут быть различны. Данная процедура проведена следующим образом: 90 процентов акций фирмы с зарегистрированным уставным капиталом в $30 тысяч долларов в 2002–2003 годах была куплена у Алмазбека Атамбаева за $35 миллионов. В 2006 году завершен процесс финансовой ликвидации фирмы, и фирма «Gülcanlar» со всем своим финансовым и физическим наличием продолжила свою деятельность как «Elektromed Elektronik», — добавили в компании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50949/
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