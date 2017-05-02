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Власть

Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил ИА «24.kg», почему выборы президента нельзя проводить в ноябре.

По его словам, согласно вносимой поправке выборная кампания должна быть назначена на 15 октября 2017 года, а не на 19 ноября.

«Если мы проведем выборы 19 ноября, то не уложимся в сроки. Скорее всего будет второй тур. А тут еще и новогодние праздники. Когда все успеем: и подсчитать, и опубликовать результаты? Тем более выборы у нас традиционно проходят осенью. Будут благоприятные погодные условия, и все избиратели смогут принять в них участие», — сказал Иса Омуркулов.

Отметим, отдельные депутаты предлагают провести выборы 1 октября. Однако лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов ранее заявлял ИА «24.kg», что соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении — президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.

Советник главы государства Фарид Ниязов также прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что президентские выборы должны пройти 27 августа 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50926/
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