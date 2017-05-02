Подготовку к празднованию Дня Победы депутаты обсуждают в закрытом режиме

Депутаты парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности обсудят подготовку к празднованию Дня Победы в закрытом режиме. Решение принято сегодня на заседании.

Также без участия прессы будет изучен специальный доклад омбудсмена «Соблюдение прав человека во время призыва граждан на военную службу».

Председатель комитета Аскарбек Шадиев отметил, что при обсуждении этого вопроса могут быть озвучены данные о численности армии Кыргызстана. Эта информация является закрытой, поэтому вопросы стоит рассмотреть в закрытом режиме. Коллеги с ним согласились.