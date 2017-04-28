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Власть

Алмазбек Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия. Об этом ИА «24.kg» сообщила Исполнительный директор ассоциации кризисных центров Толкун Тулекова.

Информацию подтвердили и в аппарате главы государства.

Напомним, данный законопроект направили на подпись президенту еще 31 марта. В соответствии с ним для защиты от семейного насилия будут выдавать охранные ордера. Также закон предусматривает возможность по решению суда заставить виновника семейного насилия покинуть место жительства независимо от того, кто владеет жильем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50785/
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