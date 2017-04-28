Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия. Об этом ИА «24.kg» сообщила Исполнительный директор ассоциации кризисных центров Толкун Тулекова.

Информацию подтвердили и в аппарате главы государства.

Напомним, данный законопроект направили на подпись президенту еще 31 марта. В соответствии с ним для защиты от семейного насилия будут выдавать охранные ордера. Также закон предусматривает возможность по решению суда заставить виновника семейного насилия покинуть место жительства независимо от того, кто владеет жильем.