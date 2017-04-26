В Кыргызстане за неделю придумают, как уменьшить число ДТП

В Кыргызстане правительство должно за неделю придумать, как уменьшить число ДТП. Такое поручение сегодня на совещании по ситуации на дорогах в стране дал глава кабмина Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, члены правительства до 3 мая должны внести предложения, направленные на снижение количества ДТП в стране. Все возможные варианты решения проблемы обсудят на следующем заседании.

Напомним, после ряда серьезных ДТП на ситуацию на дорогах обратил внимание президент Кыргызстана. Он поручил Совету безопасности вместе с правительством изучить ситуацию и выработать меры по уменьшению числа ДТП.

Через неделю возможные варианты еще раз изучат в кабмине и затем представят их на рассмотрение президента.