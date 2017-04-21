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Власть

Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение

Лидеру партии «Ата Мекен», депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что сегодня на основании собранных следствием доказательств депутату Омурбеку Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову предъявили окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР.

Уголовное дело возбудили 25 февраля. На следующий день политиков задержали. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50170/
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