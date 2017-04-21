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Власть

В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек

По программе «Доступное жилье-2015–2020» ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 кыргызстанцев на общую сумму 1 миллиард 267 миллионов сомов. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

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По его словам, средства предоставлены Минфином в виде бюджетной ссуды в размере 2,5 миллиарда сомов. Она предоставлена госкомпании на 10 лет под 3 процента годовых.

Однако, как отметил глава компании, в связи с тем что предприятие новое, в 2016 году они вышли с убытком в 7,7 миллиона сомов.

Бактыбек Шамкеев рассказал, как составляется примерная калькуляция выплаты кредита.

Если взять кредит в 1 миллион сомов, то ежемесячная выплата составит 10-11 тысяч сомов. Если в 2 миллиона, то выплата составит 23-24 тысячи в месяц. Если брать 3 миллиона сомов, то придется ежемесячно платить 32-33 тысячи сомов.

Бактыбек Шамкеев

Бактыбек Шамкеев уточнил, что такие выплаты будут только в Бишкеке, в регионах сумма ниже.

«В Таласе средняя ежемесячная выплата составляет 8 тысяч сомов, в Нарыне 11 тысяч, в Иссык-Кульской области — 9 тысяч сомов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50164/
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