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Власть

Патрульная милиция вместо предотвращения ДТП прячется за деревьями

«Патрульная милиция вместо предотвращения ДТП прячется за деревьями и зданиями», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Жамангулов.

По его словам, от граждан парламентариям поступает множество жалоб на работу Управления патрульной милиции. При этом он напомнил, что на реформирование и образование патрульной милиции потратили 500 миллионов сомов. Однако результатов работы не видно.

«Сколько ДТП произошло за это время? Ваша патрульная милиция прячется за деревьями да зданиями. Взятку просят и пропускают водителей. Но ведь их основная цель — контроль. Если нет результата, то соответствующие лица должны нести ответственность», — возмутился Акылбек Жамангулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49960/
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