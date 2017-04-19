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Власть

ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента

ЦИК и Жогорку Кенеш должны внимательно изучить данные фракции «Ата Мекен» и высказать свою позицию по дате выборов прездента. Об этом сегодня на круглом столе заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, в 2011 году установлена норма, что мандат президенту выдается на 6 лет. Это прописано в Конституции КР. Сейчас ЦИК должен организовать избирательный процесс так, чтобы к 1 декабря 2017 года произошла передача полномочий от действующего президента к вновь избранному.

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«Если проводить выборы 19 ноября 2017 года, то к 1 декабря мы не получим президента, который должен приступить к исполнению обязанностей. К тому же не стоит забывать, что есть еще одна норма, по которой пункты законов, противоречащие Конституции, не применяются. Мы должны ровно отсчитать, чтобы к 1 декабря 2017 года получить легитимную кандидатуру», — отметила Гульнара Джурабаева.

«Есть большие риски. «Ата Мекен» в чем-то прав и, по сути, в чем-то защищает действующего президента. Ведь если новый глава государства вступит в должность чуть позже 1 декабря, то над нынешним будет висеть обвинение в узурпации власти. Мы должны собраться и внимательно изучить справку и выработать позицию. Я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я способствовала узурпации власти. Мы, члены ЦИК, должны это обсудить и представить в Жогорку Кенеш нашу позицию. Нужно, чтобы парламент определил дату выборов», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49881/
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