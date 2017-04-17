22:03
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Власть

Эльмира Ибраимова подвергла критике систему подсчета голосов в Кыргызстане

Самые главные события происходят сейчас не на избирательных участках. Об этом заявила сегодня на круглом столе «Государство, политика и ответственность» экс-глава Счетной палаты Кыргызстана Эльмира Ибраимова.

По ее словам, если выборы не проходят честно и прозрачно, то нарастает угроза насильственной смены власти.

«Я считаю, что следует провести объективный и независимый IT-аудит автоматической системы подсчета голосов, при помощи которой сейчас проходят выборы. Самые главные события происходят там, где стоит главный сервер. Кто его контролирует, контролирует и выборный процесс. Должна быть изменена система мониторинга за выборами. Необходимо создание системы гражданского контроля за предлагаемой электронной технологией избирательного процесса», — сказала Эльмира Ибраимова.

Она добавила, что нужна подтвержденная экспертиза системы выборов в КР, в частности АСУ.

Стоит отметить, что сейчас ЦИК работает, используя новые технологии — автоматически считывающие урны (АСУ) для сбора бюллетеней и автоматический подсчет голосов электората. Ранее члены комиссии спорили по поводу корректности такой работы. АСУ по-прежнему вызывает недоверие у многих участников выборного процесса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49661/
просмотров: 2682
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК прокомментировала заявление «Ата Мекена» о дате президентских выборов
Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо национальное пробуждение
Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши
Президент и председатель ЦИК обсудили недочеты в избирательной системе
Жизнь не должна зависеть от личных качеств руководителей и политиков
Атамбаев пошел ва-банк?
Глава ЦИК не ответила, сколько заложили на президентские выборы в Кыргызстане
Депутат считает, что президента Кыргызстана хотят дискредитировать
ЦИК Кыргызстана предлагает оповещать граждан о выборах за их счет
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами