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Власть

Кыргызстан подпишет соглашения с Россией на 800 миллионов долларов

Сегодня планируется подписать соглашения с российскими компаниями на общую сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на Кыргызско-российском экономическом форуме.

По его словам, проекты охватывают перерабатывающую отрасль, промышленный сектор, а также малый и средний бизнес.

Часть средств предполагается направлять через отечественные финансовые институты и коммерческие банки.

Амангельдиев отметил, что кабмин готов и дальше поддерживать работу фонда через бюджетные и другие механизмы.

«Сегодня мы провели своп, и теперь фонд (РКФР) получил возможность финансировать проекты в национальной валюте», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384332/
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