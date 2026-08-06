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Власть

Кыргызстан рассматривает Россию как стратегического партнера — Садыр Жапаров

Кыргызстан рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом говорится в приветствии президента Садыра Жапарова участникам Кыргызско-Российского экономического форума.

Он подчеркнул правильность выбранного курса сотрудничества.

«В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с президентом России Владимиром Путиным были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса», — сказал Садыр Жапаров в видеообращении.

По его словам, наши страны объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие.

«Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперёд, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. По итогам 2025 года торгово-экономическое взаимодействие приблизилось к 4 миллиардам долларов, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1,8 тысячи компаний. Последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество: Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики и остается надежным партнером для реализации стратегически важных проектов», — отметил он и добавил, что достигнутые результаты рассматриваются как основа для нового этапа киргизско-российского партнерства.

«Республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения отечественной продукции. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимной торговли позволят существенно расширить присутствие киргизской продукции на российском рынке и открыть новые возможности для бизнеса наших стран. В свою очередь, Кыргызстан последовательно совершенствует инвестиционное законодательство и формирует благоприятные условия для бизнеса», — подчеркнуто в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384316/
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