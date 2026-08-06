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Власть

Путин заявил о прочной экономической базе сотрудничества России и Кыргызстана

Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Кыргызстана позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

Глава государства направил приветствие участникам VIII Кыргызско-Российского экономического форума и XII Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которые проходят в селе Бостери на Иссык-Куле.

«Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Кыргызстана, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — сказал Владимир Путин.

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Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26 процентов и превысил 5 миллиардов долларов.

Также Владимир Путин выразил признательность президенту Кыргызстану Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за «то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

«Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Кыргызстана и создании новых объектов генерации», — сказал глава государства.

Президент отметил, что в 2026 году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Кыргызстана. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.

Владимир Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между странами.

 «В общем, перед Россией и Кыргызстаном открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что, действуя и далее сообща по-партнерски, российские и кыргызские деловые круги и регионы продолжат всемирно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан», — добавил он.

Кыргызско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем участвуют несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384312/
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