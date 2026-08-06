Путин заявил о прочной экономической базе сотрудничества России и Кыргызстана

Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Кыргызстана позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

Глава государства направил приветствие участникам VIII Кыргызско-Российского экономического форума и XII Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которые проходят в селе Бостери на Иссык-Куле.

«Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Кыргызстана, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — сказал Владимир Путин.

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Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26 процентов и превысил 5 миллиардов долларов.

Также Владимир Путин выразил признательность президенту Кыргызстану Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за «то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».