Минэнерго поручило ускорить подготовку энергосистемы к ШОС, ВИК и зиме

Министр энергетики Алтынбек Рысбеков поручил усилить подготовку энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, а также обеспечить бесперебойное электроснабжение мероприятий Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников.

Как сообщили в ведомстве, министр провел расширенное совещание с участием руководителей энергетических компаний, профильных подразделений министерства и отраслевых организаций, на котором определил приоритетные задачи развития отрасли.

Одним из ключевых вопросов стали подготовка энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, а также обеспечение надежного электроснабжения мероприятий ШОС и ВИК.

По словам главы министерства, энергообъекты, задействованные в международных мероприятиях, должны быть обеспечены резервными источниками питания и современными системами управления, а все подготовительные работы необходимо завершить в установленные сроки.

Алтынбек Рысбеков представил новую модель развития энергетической отрасли, предусматривающую ускоренное наращивание генерирующих мощностей, модернизацию электрических сетей, строительство новых подстанций и линий электропередачи, а также внедрение цифровых технологий.

Он также поручил руководителям ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и ОАО «Чакан ГЭС» подготовить предложения по дальнейшему развитию компаний, включая ввод новых генерирующих мощностей, модернизацию действующих объектов и повышение надежности энергосистемы.