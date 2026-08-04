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Власть

Касымалиев заявил, что среди его родственников нет высокопоставленных чиновников

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что не устраивал родственников на высокие государственные должности и старается избегать любых коррупционных рисков. Об этом он рассказал в интервью агентству «Кабар».

По словам главы кабмина, за время работы на высоких постах его имя не фигурировало в расследованиях, связанных с коррупцией, незаконным трудоустройством родственников или получением денег от инвесторов.

«Наверное, это воспитание, которое дали мне родители. Мне даже в голову не приходит участвовать в таких вещах. Для меня прежде всего важно жить честно», — отметил он.

Адылбек Касымалиев добавил, что среди его близких нет людей, занимающих крупные государственные должности. По его словам, большинство родственников живут обычной жизнью и работают на рядовых позициях.

Председатель кабинета министров признался, что практически перестал посещать свадьбы и семейные торжества. Он объяснил это тем, что визит к одним родственникам и отсутствие на мероприятиях у других могут вызвать обиды.

«Поздравление и подарок передаем, отношения с родственниками поддерживаем. Но на свадьбы я почти не хожу. Возможно, после завершения работы на этой должности снова начну посещать», — сказал Адылбек Касымалиев.

По его словам, за полтора года на посту главы кабмина у него не было ни одного полноценного дня, который он полностью посвятил бы семье и не думал о работе.

Одним из наиболее запомнившихся событий председатель кабинета министров назвал вручение ключей от квартир, построенных Государственной ипотечной компанией в Таласе. Он отметил, что радость новоселов напомнила ему о собственном опыте.

Адылбек Касымалиев рассказал, что около семи лет жил в съемных квартирах, а в 1991-м смог приобрести кооперативное жилье. Иногда, по его словам, за один год семье приходилось переезжать три-четыре раза.

Глава кабмина добавил, что правительство продолжит повышать зарплату, пенсии и пособия, строить дороги, школы и больницы. Главным условием экономического развития он назвал сохранение мира и согласия в обществе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384088/
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