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Власть

Каждому инвестпроекту назначили министра — за провалы обещают наказывать

За крупными инвестиционными проектами в Кыргызстане закрепили руководителей министерств и государственных органов. Они должны контролировать строительство предприятий и помогать устранять административные препятствия. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, такая практика заимствована у Узбекистана. За каждым министром закрепили по несколько объектов, а отдельным ведомствам передали на сопровождение большее количество проектов.

«Министр должен выезжать на место, разговаривать с инвестором и выяснять, возникают ли проблемы. Если он не знает о ситуации на закрепленном объекте, его привлекают к ответственности», — заявил глава кабмина.

Касымалиев отметил, что основные препятствия для бизнеса возникают на среднем и низовом уровнях государственного управления. Поэтому ответственные чиновники должны решать возникающие вопросы непосредственно на местах.

По предварительным данным, за два года в рамках инвестиционных проектов планируется запустить более ста предприятий и создать свыше 20 тысяч рабочих мест.

Глава кабмина подчеркнул, что власти не делят инвесторов на иностранных и местных. Если кыргызстанский предприниматель намерен построить крупный завод, ему должны предоставить такие же условия и поддержку.

Для малого и среднего бизнеса действуют программы льготного кредитования. Предпринимателям предлагают займы на переработку сельхозпродукции, строительство небольших птицефабрик, молочных предприятий и развитие легкой промышленности.

По словам Касымалиева, коммерческие банки могут выдавать кредиты под 16 процентов, из которых 10 процентов субсидирует государство.

Оставшиеся 6 процентов по отдельным программам покрываются из президентского фонда, поэтому заем для предпринимателя фактически становится беспроцентным.

Председатель кабмина добавил, что рост промышленности и строительства уже привел к нехватке работников. 

Он призвал кыргызстанских трудовых мигрантов возвращаться в страну, отметив, что рабочие места появляются на заводах, фабриках и строительных объектах.

При этом Касымалиев признал, что часть мигрантов не спешит возвращаться, поскольку за рубежом им проще откладывать деньги. По его словам, некоторые объясняют это большими расходами на свадьбы и семейные мероприятия в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384077/
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