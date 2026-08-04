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Власть

Землю инвесторам не продают, но без долгой аренды они не придут — Касымалиев

Кыргызстану необходимы миллиарды долларов внешних инвестиций, чтобы сохранить высокие темпы экономического роста. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, часть общества с опасением воспринимает приход иностранных компаний, считая, что инвесторы могут получить контроль над землей или вытеснить местных жителей.

Глава кабмина заверил, что земля иностранцам не продается.

«Земля никогда не будет продана. Но если предоставить участок в аренду только на два, три или пять лет, ни один крупный инвестор не придет», — сказал он.

Адылбек Касымалиев пояснил, что для строительства заводов, логистических центров, энергетических и туристических объектов инвесторам необходимы долгосрочные гарантии. Поэтому участки могут передаваться в аренду на срок до 49 лет.

По его словам, иностранная компания должна успеть построить предприятие, вернуть вложенные средства и получить прибыль. Кыргызстан, в свою очередь, получает рабочие места, налоги, новые технологии и возможность перерабатывать сырье внутри страны.

В качестве примера глава кабинета министров привел перерабатывающие предприятия в регионах. Молочный завод сможет закупать продукцию у местных жителей, использовать выращенные в районе сельхозтовары и нанимать население близлежащих сел.

«Один человек, получивший работу на таком предприятии, обеспечивает еще трех-четырех членов семьи», — отметил он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что КР должна переходить от экспорта сырья к производству готовой продукции. В числе приоритетных направлений он назвал переработку сельхозпродукции, промышленность, логистику, энергетику и туризм.

По словам главы кабмина, без иностранных вложений ни одна страна не может быстро развиваться. Инвестиции привлекают даже крупные экономики Европы, США, Китая, Японии и государств Персидского залива.

Адылбек Касымалиев добавил, что для сохранения ежегодного роста ВВП на уровне 9-10 процентов внутренних ресурсов недостаточно.

«Нам сейчас нужны миллиарды инвестиций. Для этого необходимы стабильность, доверие и понятные правила», — заявил он.

Председатель кабинета министров также прокомментировал привлечение иностранных специалистов на строительство крупных объектов. По его словам, они приезжают на период монтажа и запуска сложного оборудования, после чего уезжают.

Главным условием правительства остается последующая передача рабочих мест кыргызстанцам. Иностранные инженеры должны обучить местных сотрудников, чтобы предприятия в дальнейшем обслуживали граждане Кыргызстана.

В качестве примера Адылбек Касымалиев упомянул завод по переработке отходов, построенный с участием китайских специалистов. После запуска большинство иностранных рабочих уехали, а оставшиеся инженеры обучают кыргызстанских сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/384075/
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