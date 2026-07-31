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Власть

Узбекистан и Кыргызстан увеличат срок пребывания без регистрации до 15 суток

Узбекистан и Кыргызстан договорились освободить граждан двух стран от обязательной регистрации в течение 15 суток после пересечения границы. Протокол вошел в пакет соглашений, подписанных накануне на Иссык-Куле президентами Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиеевым.

По данным Podrobno.uz, документ дополняет двустороннее соглашение о взаимных поездках граждан от 2006 года.

Новый порядок предусматривает освобождение граждан Узбекистана и Кыргызстана от обязанности оформлять постоянную или временную регистрацию в компетентных органах принимающей страны в течение 15 суток с момента пересечения границы.

Сейчас, согласно законодательству Кыргызстана, граждане Узбекистана обязаны лично вставать на учет в органах внутренних дел в течение пяти суток после въезда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383661/
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