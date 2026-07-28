В КР признание вины будет основанием для выделения дела в отдельное производство

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана.

Теперь следователь или суд сможет выделить уголовное дело в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых, заключивших соглашение о признании вины.

Отдельное дело также можно будет выделить, если установлено, что обвиняемый совершил деяние в состоянии невменяемости либо после преступления у него возникло психическое расстройство.

Такое решение допускается, если разделение материалов не повлияет на полноту и объективность расследования. Основанием также может стать большой объем дела или множество эпизодов.

Кроме того, если во время следствия или суда станет известно о другом преступлении, совершенном иным лицом и не связанном с основным обвинением, необходимые материалы выделят для начала отдельного производства. Информацию об этом следователь должен незамедлительно внести в Единый реестр преступлений.

Поправки также позволяют другим лицам обжаловать судебные решения в части, затрагивающей их имущественные права.