Флаг другой страны там не появится. Амангельдиев о передаче земли инвесторам

Передача земель иностранным инвесторам в долгосрочную аренду не означает их продажу или утрату Кыргызстаном. Земля остается собственностью республики, а инвестор получает право использовать участок только для реализации конкретного проекта. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

Он напомнил, что возможность предоставлять землю иностранцам в аренду до 49 лет существовала в законодательстве и раньше.

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В качестве примера Данияр Амангельдиев привел стекольный завод в Токмоке, принадлежащий гражданину Германии. Иностранец не может владеть землей в КР, поэтому участок под предприятием передан ему в долгосрочную аренду.

«В нашем законодательстве четко прописано, что иностранный гражданин не может владеть землей. Поэтому участок предоставляется ему в аренду на 49 лет», — сказал чиновник.

По его словам, короткие сроки аренды не позволяют привлекать крупные инвестиции. Предприниматель, вкладывающий в завод около 100 миллионов долларов, не согласится работать на участке, предоставленном всего на пять лет, поскольку за этот срок невозможно окупить проект.

«Кто вложит 100 миллионов долларов, если государство даст гарантию только на пять лет? При этом завод инвестор с собой не увезет. Он останется в Кыргызстане», — отметил Данияр Амангельдиев.

Он подчеркнул, что на таких предприятиях работают граждане КР, произведенная продукция учитывается в валовом внутреннем продукте страны, а налоги поступают в республиканский бюджет.

По мнению первого замглавы кабмина, государствам региона приходится конкурировать за крупные инвестиции. Казахстан и Узбекистан также предлагают иностранному бизнесу налоговые льготы, землю и другие гарантии.

Кыргызстан, в свою очередь, освобождает отдельные инвестиционные проекты от налогов на период строительства и в первые годы работы.

«Если завода вообще не будет, то и налогов от него не будет. Поэтому государство предоставляет льготы, чтобы инвестор пришел, построил предприятие, создал рабочие места и затем начал платить налоги», — пояснил Данияр Амангельдиев.

Он также прокомментировал опасения вокруг крупных проектов, в том числе туристической зоны «Ала-Тоо Резорт», для которой может потребоваться значительная территория.

По словам чиновника, масштабную инфраструктуру недостаточно только построить — ею необходимо профессионально управлять, продвигать ее на международном рынке и обеспечивать поток клиентов. Для этого нужны компании с опытом реализации подобных проектов в других странах.

«Даже у крупнейших отечественных предпринимателей может не хватить ресурсов или международного опыта для строительства и управления такой инфраструктурой», — заявил первый зампред кабмина.

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Он подчеркнул, что власти не намерены делить инвесторов по национальному признаку. В Кыргызстан могут приходить компании из Китая, Германии, Великобритании, России, Вьетнама, арабских и других стран.

«Неважно, из какого государства пришел инвестор. Главное, чтобы он вкладывал средства, строил объекты и работал в рамках законодательства КР», — сказал Данияр Амангельдиев.

При этом земли в приграничных районах иностранцам не продаются и не передаются в аренду по соображениям национальной безопасности.

На остальных территориях инвестор сможет использовать участок только на основании договора и в пределах установленного назначения.

Он не придет туда и не поставит флаг своей страны. Земля была и останется в Кыргызской Республике. Инвестор только ведет на ней свою деятельность. Данияр Амангельдиев

По его словам, долгосрочная аренда является гарантией того, что после вложения крупных средств инвестора нельзя будет в любой момент заставить освободить участок.

Чиновник добавил, что аналогичные гарантии необходимы и отечественному бизнесу: предприниматель также не станет строить крупный завод на земле, предоставленной лишь на несколько лет.