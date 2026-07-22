Данияр Амангельдиев признал перегибы силовиков в отношении бизнеса

В Кыргызстане были случаи давления со стороны правоохранительных органов на бизнес. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По его словам, президент поставил перед силовыми структурами четкую задачу — «не кошмарить» предпринимателей и не применять необоснованно жесткие методы при налоговых и других проверках.

«Для всех не секрет, что такие факты действительно были, были перегибы. Но сегодня глава государства поставил четкую задачу правоохранительным органам «не кошмарить» бизнес», — сказал Данияр Амангельдиев.

Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев

В качестве примера он привел ситуацию с PepsiCo. По словам чиновника, иностранную компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Во время форума в Екатеринбурге к Данияру Амангельдиеву обратился представитель фирмы и попросил разобраться в ситуации в рамках закона.

«Они сказали: «Мы не против заплатить налоги, если нарушение доказано». Но не нужно применять силовые методы, арестовывать сотрудников или директора. Для бизнеса это очень болезненный вопрос», — рассказал он.

После возвращения в Кыргызстан первый зампред кабмина доложил о ситуации президенту. Затем создана специальная комиссия, которая начала разбираться в обстоятельствах дела.

По словам Данияра Амангельдиева, аналогичный механизм власти готовы применять и по другим обращениям предпринимателей и инвесторов.

Бизнесмены, которые считают, что столкнулись с неправомерными действиями правоохранительных или контролирующих органов, могут обратиться в администрацию главы государства.

«Все жалобы инвесторов сегодня лично попадают к президенту. По ним накладывается резолюция и создается комиссия», — заявил чиновник.

Он отметил, что такие комиссии не могут подменять следствие или суд и самостоятельно давать юридическую оценку действиям должностных лиц.

«Это прерогатива судов, следственных и доследственных органов. Но контролировать, чтобы процесс проходил законно, — такая возможность сегодня есть. Мы непосредственно этим занимаемся», — добавил Данияр Амангельдиев.

По его словам, доверие бизнеса к правоохранительным органам является одним из ключевых условий нормального инвестиционного климата.

«Мы говорим о создании благоприятных условий для бизнеса. Один из основных элементов — доверие к правоохранительным органам и правительству в целом», — отметил первый замглавы кабмина.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется создать отдельную комиссию для рассмотрения спорных ситуаций между бизнесом и государственными органами. Предполагается, что она будет взаимодействовать с прокуратурой и следственными структурами.

При этом Данияр Амангельдиев не уточнил, когда именно начнет работать новая комиссия, кто войдет в ее состав и будут ли ее решения обязательными для правоохранительных органов.