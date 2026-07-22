19:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Данияр Амангельдиев признал перегибы силовиков в отношении бизнеса

В Кыргызстане были случаи давления со стороны правоохранительных органов на бизнес. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По его словам, президент поставил перед силовыми структурами четкую задачу — «не кошмарить» предпринимателей и не применять необоснованно жесткие методы при налоговых и других проверках.

«Для всех не секрет, что такие факты действительно были, были перегибы. Но сегодня глава государства поставил четкую задачу правоохранительным органам «не кошмарить» бизнес», — сказал Данияр Амангельдиев.

24.kg
Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев

В качестве примера он привел ситуацию с PepsiCo. По словам чиновника, иностранную компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Во время форума в Екатеринбурге к Данияру Амангельдиеву обратился представитель фирмы и попросил разобраться в ситуации в рамках закона.

«Они сказали: «Мы не против заплатить налоги, если нарушение доказано». Но не нужно применять силовые методы, арестовывать сотрудников или директора. Для бизнеса это очень болезненный вопрос», — рассказал он.

После возвращения в Кыргызстан первый зампред кабмина доложил о ситуации президенту. Затем создана специальная комиссия, которая начала разбираться в обстоятельствах дела.

По словам Данияра Амангельдиева, аналогичный механизм власти готовы применять и по другим обращениям предпринимателей и инвесторов.

Бизнесмены, которые считают, что столкнулись с неправомерными действиями правоохранительных или контролирующих органов, могут обратиться в администрацию главы государства.

«Все жалобы инвесторов сегодня лично попадают к президенту. По ним накладывается резолюция и создается комиссия», — заявил чиновник.

Он отметил, что такие комиссии не могут подменять следствие или суд и самостоятельно давать юридическую оценку действиям должностных лиц.

«Это прерогатива судов, следственных и доследственных органов. Но контролировать, чтобы процесс проходил законно, — такая возможность сегодня есть. Мы непосредственно этим занимаемся», — добавил Данияр Амангельдиев.

По его словам, доверие бизнеса к правоохранительным органам является одним из ключевых условий нормального инвестиционного климата.

«Мы говорим о создании благоприятных условий для бизнеса. Один из основных элементов — доверие к правоохранительным органам и правительству в целом», — отметил первый замглавы кабмина.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется создать отдельную комиссию для рассмотрения спорных ситуаций между бизнесом и государственными органами. Предполагается, что она будет взаимодействовать с прокуратурой и следственными структурами.

При этом Данияр Амангельдиев не уточнил, когда именно начнет работать новая комиссия, кто войдет в ее состав и будут ли ее решения обязательными для правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382641/
просмотров: 4668
Версия для печати
Материалы по теме
Флаг другой страны там не появится. Амангельдиев о передаче земли инвесторам
Кабмин готов помочь пострадавшим продавцам Wildberries льготными кредитами
Кабмин Кыргызстана обещает сдерживать цены на продукты за счет госрезервов
Кыргызстан усилил контроль из-за санкций, но торговлю с Россией не остановит
Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев
Кабмин повысил прогноз инфляции в Кыргызстане до 14–15 процентов
Особый режим для платной объездной Бишкека одобрил кабинет министров
Кабмин изменил порядок выплат и льгот для жителей высокогорных районов
В Кыргызстане изменят правила формирования кадрового резерва госслужбы
В кабмине подвели итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет». Кого похвалили
Популярные новости
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92 Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Веерные отключения и&nbsp;рост цен: что рассказал об&nbsp;энергетике Данияр Амангельдиев Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев
Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от&nbsp;импорта электроэнергии Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от импорта электроэнергии
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов