Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев

Кыргызстан сможет существенно сократить дефицит электроэнергии в 2027–2028 годах после ввода новых генерирующих мощностей. Однако полностью решить проблему за счет нескольких новых объектов не удастся — строительство электростанций должно быть постоянным. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg. Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев Он сообщил, что кабмин не планирует масштабных веерных отключений предстоящей зимой и рассчитывает пройти осенне-зимний период в штатном режиме. При этом окончательная ситуация зависит от погоды и уровня потребления электроэнергии.

Почему Бишкек и Чуйская область остались без света

Комментируя недавние масштабные отключения, Данияр Амангельдиев заявил, что называть произошедшее блэкаутом неправильно.

«Блэкаут — это когда вся энергетическая система в один момент схлопнулась. Сегодня проблема возникла на севере страны, в Бишкеке и Чуйской области, из-за резко возросшего потребления», — сказал он.

По словам первого замглавы кабмина, энергетическую систему Кыргызстана создавали под совершенно другую структуру потребления. Раньше около 70 процентов электроэнергии использовала промышленность и только 30 процентов — население.

После 2000-х годов ситуация изменилась: теперь около 70 процентов потребления приходится на население, а доля промышленности сократилась до 30 процентов. Данияр Амангельдиев

«Раньше у населения не было широкого доступа к трехфазному подключению и возможности увеличивать мощности. На одно домохозяйство приходилось около 10 киловатт, а остальное компенсировали углем и газом. После 2000-х годов структура потребления резко поменялась», — отметил Данияр Амангельдиев.

Одновременно значительно увеличилось число домов и фактическое население столицы.

По его словам, Бишкек исторически проектировался примерно на 800 тысяч жителей, однако сегодня в городе и его окрестностях могут проживать около 2,5 миллиона человек.

Такую оценку власти получили в том числе на основании объемов и состава отходов, поступающих на мусороперерабатывающий завод.

«Исходя из морфологии и объема мусора, можно посчитать фактическое население. Не по числу прописанных граждан, а по реальной жизнедеятельности людей. Анализ показывает, что сегодня население Бишкека и его окрестностей составляет около 2,5 миллиона человек. Плюс Чуйская область», — заявил первый зампред кабмина.

Жара снизила пропускную способность ЛЭП

Дополнительной причиной перегрузки стала аномальная жара. По словам Данияра Амангельдиева, при росте температуры снижается пропускная способность линий электропередачи.

Одновременно население массово включает кондиционеры и другое охлаждающее оборудование, что еще увеличивает нагрузку.

Раньше максимальное потребление приходилось преимущественно на зиму, когда граждане использовали электрообогреватели. Летом энергосистема могла накапливать влагу в водохранилищах и готовиться к зиме.

«Сейчас аналогичная ситуация и летом. Дополнительные электроприборы — это кондиционеры и другое оборудование, создающее нагрузку. Но это, безусловно, не оправдание. Система должна быть готова», — подчеркнул он.

Почему повышают тарифы

Данияр Амангельдиев заявил, что в энергетику направляют значительные финансовые ресурсы, однако для дальнейшей модернизации сетей, подстанций и генерирующих объектов нужны дополнительные средства.

Поэтому кабмин выбрал политику постепенного повышения тарифов.

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«Если мы остаемся на прежней ценовой политике, наша энергосистема не выживет. Она не может постоянно быть дотационной. Энергетика должна стать одной из флагманских доходоприносящих отраслей», — сказал он.

При этом рост тарифов, по словам чиновника, должен происходить постепенно и учитывать повышение благосостояния населения.

Долги энергокомпаний взяло на себя государство

Первый замглавы кабмина напомнил, что с 2020 года государство начало реформирование энергетической отрасли.

В частности, списали или перевели на государство долги энергетических компаний. Это сделали для развития предприятий, привлечения финансирование и модернизации инфраструктуры.

По словам Данияра Амангельдиева, за последние годы обновили значительную часть подстанций и линий электропередачи.

В Бишкеке построят дополнительные подстанции

Для повышения надежности энергоснабжения столицы и Чуйской области решили построить дополнительные подстанции «Бишкек» и «Фрунзенская». Они должны обеспечить дополнительный транзит электроэнергии и повысить устойчивость системы при перегрузках.

Министерству энергетики поручили проанализировать все сети и подстанции, определить наиболее уязвимые участки и организовать ремонт.

Какие электростанции планируют построить

По словам Данияра Амангельдиева, одними альтернативными источниками решить энергетическую проблему невозможно. Кыргызстану нужны крупные опорные станции, которые смогут резко увеличить объем собственной генерации.

Среди проектов, находящихся в планах кабмина, — Кара-Кечинская теплоэлектростанцию, Чалдоварская станция и крупная ГЭС на реке Кокомерен.

Предполагаемая мощность проекта на Кокомерене может составить 1,2–1,3 тысячи мегаватт, а Чалдоварской станции — около 500 мегаватт.

По словам первого зампреда кабмина, финансовые источники для этих проектов определили. Средства предусматривают в республиканском бюджете и государственной программе заимствований.

Он подчеркнул, что энергетические проекты являются самоокупаемыми. Если Кыргызстан не будет строить собственную генерацию, государству придется тратить деньги на импорт электроэнергии.

Когда сократится энергодефицит

«Думаю, к 2027–2028 годам у нас появятся дополнительные мощности. Часть дефицита мы будем покрывать. Но это не означает, что кризис закончится. Дополнительные мощности должны вводиться постоянно», — сказал он.

По его словам, прирост генерации должен как минимум на 2–3 процента опережать экономический рост. В противном случае новые предприятия, стройки и домохозяйства будут потреблять всю дополнительно произведенную электроэнергию.

Планы по развитию генерации включены в Национальную программу развития до 2030 года.

Почему Кыргызстан продолжает импортировать электричество

Первый зампред кабмина признал, что Кыргызстан, обладая значительными водными ресурсами, сегодня вынужден покрывать внутренний дефицит за счет импорта электроэнергии.

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По его словам, именно эту ситуацию президент назвал недопустимой.

Для увеличения собственной генерации государство ранее отменило государственную монополию в этой сфере. Теперь к строительству электростанций привлекаются частные инвесторы и реализуются проекты государственно-частного партнерства.

«Если мы не будем строить собственную генерацию, придется покупать электроэнергию извне, компенсируя дефицит», — отметил Данияр Амангельдиев.

Будут ли веерные отключения зимой

«Мы не планируем веерных отключений. Все будет зависеть от климатических условий и от того, какой будет зима», — сказал он.

По его словам, кабмин уже начал готовиться к осенне-зимнему периоду. На заседаниях обсуждают поставки угля и мазута, обеспечение топливом социальных объектов, погашение дебиторской задолженности и меры по снижению нагрузки на электрические сети.

«Мы ни в коем случае не нацелены на введение каких-либо ограничений. Сейчас активно проводится мониторинг подстанций и ремонт сетей. Масштабных веерных отключений мы не планируем. Считаю, что осенне-зимний период пройдем в штатном режиме», — заключил Данияр Амангельдиев.