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Власть

Запасы топлива в Кыргызстане увеличили до полутора месяцев

Запасы горюче-смазочных материалов в Кыргызстане увеличили с двух-трех недель примерно до полутора месяцев. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев сообщил в эксклюзивном интервью 24.kg.

24.kg
Фото 24.kg. Первый заместитель председателя кабинета министров КР (справа)
По его словам, задача кабмина— сформировать резерв топлива как минимум на два с половиной месяца.

Дефицит нефтепродуктов возник из-за ситуации на мировом рынке и проблем с переработкой топлива в РФ. Российская сторона временно ограничила экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить собственный внутренний рынок.

Представители кабмина несколько раз выезжали в Россию для переговоров. Москва предупредила, что в ближайшие один-два месяца ситуация останется сложной, но подтвердила намерение в дальнейшем выполнить взятые обязательства.

Данияр Амангельдиев 

На фоне ограничений Кыргызстан начал искать альтернативные источники поставок. По словам первого замглавы кабмина, контракты заключены с Беларусью, и первые объемы топлива поступили из Китая.

«Со следующего года планируется увеличить объем поставок из Китайской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, переговоры ведутся и с Узбекистаном. Рассматривается возможность поставки сырья для переработки на узбекских нефтеперерабатывающих заводах и обеспечения кыргызстанского рынка готовой продукцией.

С Россией обсуждается поставка до 200 тысяч тонн нефти на льготных условиях для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий. Правительство договорилось с Казахстаном о поставках мазута.

По словам Амангельдиева, мазут необходим не только для нефтепереработки, но и для подготовки к осенне-зимнему периоду. Параллельно власти занимаются поставками угля, погашением задолженности и обеспечением топливом объектов теплоснабжения.

Он подчеркнул, что альтернативные поставщики существуют, однако их топливо обходится дороже российского. Несмотря на это, правительство готово закупать ГСМ по более высокой цене, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382602/
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