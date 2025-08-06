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Власть

Таалайбек Даркимбаев стал председателем Чуйского областного суда

Таалайбек Даркимбаев назначен председателем Чуйского областного суда. Соответствующий приказ подписал председатель Верховного суда Кыргызстана Медербек Сатыев.

из архива
Фото из архива

Он родился 7 января 1972 в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области.

Ранее работал председателем административного суда Чуйской области, заместителем председателя Совета судей, также был судьей межрайонного суда Иссык-Кульской области.

«В процессе главное не суд, а стороны. Именно они должны четко представлять, что идут в суд состязаться, а не жаловаться. Иными словами, именно стороны в значительной степени определяют качество правосудия. Задача судьи — удержать противников в русле закона. Очень важную роль в судебном процессе играют адвокаты. Я считаю, что адвокат для судьи не враг, а помощник, который вовремя должен посеять разумные сомнения относительно обоснованности выводов противоположной стороны», — говорил Таалайбек Даркимбаев в своем интервью в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338680/
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