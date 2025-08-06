Таалайбек Даркимбаев стал председателем Чуйского областного суда

Таалайбек Даркимбаев назначен председателем Чуйского областного суда. Соответствующий приказ подписал председатель Верховного суда Кыргызстана Медербек Сатыев.

Фото из архива

Он родился 7 января 1972 в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области.

Ранее работал председателем административного суда Чуйской области, заместителем председателя Совета судей, также был судьей межрайонного суда Иссык-Кульской области.

«В процессе главное не суд, а стороны. Именно они должны четко представлять, что идут в суд состязаться, а не жаловаться. Иными словами, именно стороны в значительной степени определяют качество правосудия. Задача судьи — удержать противников в русле закона. Очень важную роль в судебном процессе играют адвокаты. Я считаю, что адвокат для судьи не враг, а помощник, который вовремя должен посеять разумные сомнения относительно обоснованности выводов противоположной стороны», — говорил Таалайбек Даркимбаев в своем интервью в 2019 году.