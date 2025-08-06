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Власть

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне при участии Трампа

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на этой неделе посетят Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом, в ходе которой может быть подписан меморандум о намерении Еревана и Баку заключить мирный договор. Об этом сообщает The Washington Post.

из архива
Фото из архива. В начале июля в Абу-Даби президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры по мирному соглашению

По данным источников, готовящийся документ не является мирным договором, но сам факт его подписания в Белом доме позволит Дональду Трампу снова заявить о своей миссии миротворца.

Как отмечает издание Middle East Eye, «Армения и Азербайджан подпишут мирный меморандум при посредничестве Трампа». При этом издание уточняет, что речь идет не о мирном договоре, а о «письме о намерениях», демонстрирующем политическую волю сторон заключить мир.

В правительстве Армении информацию о визите премьер-министра страны в США подтвердили.

Напомним, в начале июля в Абу-Даби президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры по мирному соглашению.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже несколько лет. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. В Ереване отмечали, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Президент Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».

Известно, что документом Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и, исходя из этого, проводят делимитацию и демаркацию своих границ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338673/
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