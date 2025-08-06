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Власть

Безвизовый режим ждет владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана и Омана

Проект соглашения с Султанатом Оман о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов одобрен. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ предусматривает безвизовый режим сроком до 90 дней для граждан обеих стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта Кыргызстана или Омана. Режим также распространяется на сотрудников дипломатических представительств и членов их семей.

Владельцы таких паспортов не могут заниматься оплачиваемой деятельностью без соответствующих разрешений.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338658/
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