«Мягкая сила» Китая: как Пекин усиливает позиции в Кыргызстане

«Большая игра» в Центральной Азии продолжается, несмотря на то, что крупные державы кажутся увлеченными конфликтами и проблемами в других частях мира.

Интересно и то, что геополитическая турбулентность последних лет и буквально «стаи черных лебедей», стремительно и стихийно меняющих ситуацию, практически не сказались на прогнозах по Центрально-Азиатскому региону, сделанных еще 15-20 лет назад.

Сразу после распада Советского Союза самым вероятным для Центральной Азии представлялся сценарий его реинкарнации или воссоздания Российской империи. Однако уже давно одним из основных для Центральной Азии на перспективу эксперты называют сценарий так называемого «синоцентричного мира».

Мы идем в Китай?

Сценарий «синоцентричного мира» при совпадении ряда факторов предполагает переход контроля над Центральной Азией в руки Китая.

«В числе этих факторов — полный уход американцев из Афганистана и Центральной Азии в 2014-2020 годах, длительный экономический кризис в Европе и экономико-демографически обусловленный «застой» в России, который может обречь на неудачу процессы евразийской интеграции. В связи с этим стоит напомнить, что границы Танской империи Китая проходили значительно западнее современных, а знаменитый китайский поэт Ли Бо родился на территории нынешней Киргизии, бывшей тогда китайской провинцией. Кроме того, существующие сейчас границы государств Центральной Азии с КНР уже отличаются от советских, так как процесс делимитации границ в рамках «Шанхайского процесса» сопровождался их сдвигом в пользу Китая».

Переход контроля к Китаю будет происходить постепенно: сначала с помощью экономических инструментов и ненавязчивого политического влияния, затем к ним прибавится «мягкая сила» в виде распространения языка и культуры среди элитных слоев общества. КНР найдет общий язык как с секулярными элитами региона, так и (с помощью своего союзника Пакистана) с исламскими экстремистами, направляя их энергию против западного влияния... В итоге образуется «расширенный Китай». Андрей Казанцев

Это отрывок из статьи доктора политических наук, главного научного сотрудника ИМИ МГИМО МИД России Андрея Казанцева, опубликованной больше десяти лет назад, в апреле 2013 года. Согласитесь, пока все сходится, и все перечисленные факторы, способствующие усилению контроля КНР над регионом нанизываются один за другим, как бусины на нитку.

Американцы ушли из Афганистана и с приходом Трампа добровольно отказались от роли гегемона, отстаивающего демократические ценности. В Европе кризис и экономический, и политический. Россия погрязла в войне с Украиной, и у нее застой в экономике и критическая демографическая ситуация. Остается Китай, продвигающий неконфликтную, прагматичную политику, предлагая странам региона, и Кыргызстану в частности, «дружбу без условий», что воспринимается элитами положительно, но вызывает растущие опасения в обществе по поводу зависимости, идентичности и суверенитета.

Китай vs Россия

Исторически в Центральной Азии к России относились лучше, чем к Китаю, считающемуся противником тюрков и ислама. Сказались фольклор и еще советская пропаганда, изображавшая Пекин врагом для региона. Современные исследования показывают, что в Центральной Азии в основной своей массе отношение к «большому соседу» сдержанное, нейтральное или негативное.

Китайскую культуру все еще сложно принять. КНР считается другой цивилизацией, но вместе с тем после нападения РФ на Украину восприятие Китая в регионе начинает медленно разворачиваться от Москвы к Пекину. Плюс активная реализация КНР внешнеполитической стратегии, основанной на концепции «мягкой силы» («soft power». — Прим.24.kg) как способа ненасильственного влияния на соседние государства.

Какие инструменты «мягкой силы» Китай использует в Кыргызстане?

Один из действенных инструментов «мягкой силы» — это образование и языковое влияние. В Центральной Азии открыто более 20 институтов Конфуция, из них два — в Кыргызстане, в Бишкеке (при КНУ имени Жусупа Баласагына) и в Оше. По данным за 2022-2023 годы, свыше 12 тысяч кыргызстанцев прошли обучение китайскому языку в рамках программ Института Конфуция. Более 70 процентов студентов этих программ — это молодежь до 25 лет.

Кроме обучения языку, институты Конфуция ежегодно проводят Неделю китайской культуры, включая курсы каллиграфии, мастер-классы по чайной церемонии и боевым искусствам. Помимо активностей, по линии Института Конфуция в 2020-2024 годах проведено более 40 мероприятий под эгидой китайских миссий: кинофестивали, художественные выставки, национальные гастрономические дни.

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По состоянию на 2023-й более 1,5 тысячи кыргызстанских студентов обучались в КНР. Большинство из них на грантовой или льготной основе. После России и Турции Китай входит в тройку стран, предоставляющих наибольшее количество стипендий кыргызстанским студентам.

В Кыргызстане активно работают китайские медиа. В реестре иностранных СМИ зарегистрировано три китайских медиа: «Синьхуа», «Вэн Вэй По» и «Наблюдатель Шелкового пути». Кроме того, в Кыргызстане работает телестудия «Долон ТВ» и издается журнал «Контимост». Разные исследования указывают, что большинство вышеназванных СМИ связаны с Департаментом пропаганды Китая.

Кроме того, китайская сторона активно продвигает свой контент и через местные, кыргызстанские СМИ. Содержательно он достаточно прямолинеен — позитивные новости о Китае, успешной борьбе с бедностью, развитии технологий, модернизации.

При помощи медиа и имиджевой дипломатии КНР позиционирует себя как «друг народа», продвигая образ взаимовыгодного сотрудничества и «альтернативы Западу». Также ежегодно Китай спонсирует свыше 20 информационных поездок для кыргызстанских журналистов.

Формирует КНР и свой экспертный пул из кыргызстанских политологов, медийщиков, научных сотрудников, бывших политиков и тому подобное. Их регулярно приглашают за счет принимающей стороны на различные конференции и форумы в Китай. Вероятно, впоследствии КНР будет их использовать по аналогии с Россией, продвигающей свои нарративы, через местных, «прикормленных» экспертов и «свои» аналитические центры.

Резюме

Китайская «мягкая сила» в Кыргызстане — это сложная и многослойная стратегия, сочетающая культурное, образовательное и экономическое воздействие. Чтобы сдерживать фактор китайской экспансии, КР необходимо усилить национальные регуляторы в сферах образования и культуры для сохранения баланса влияний, контролировать и развивать критическое медиапространство, чтобы предотвратить информационную монополию.

А еще очень важно при государственной поддержке подготовить пул китаистов, понимающих культуру и менталитет «большого соседа», владеющих не просто китайским языком, а его разными диалектами, потому что сегодня в республике катастрофический дефицит таких кадров, а без четкого понимания, с кем имеешь дело, очень сложно выстроить адекватную политику.