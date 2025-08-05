Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Туркменистана. О чем говорили

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках участия в Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев передал слова приветствия от главы государства Садыра Жапарова и особо отметил, что проведение конференции на высоком организационном уровне является ярким свидетельством растущего международного авторитета Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов выразил признательность Адылбеку Касымалиеву за участие в конференции и передал теплые слова приветствия Садыру Жапарову.

Председатель кабмина подчеркнул, что текущие показатели товарооборота между Кыргызстаном и Туркменистаном демонстрируют устойчивый рост, и отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении сотрудничества в сферах международных грузоперевозок, логистики и транзитного потенциала.

В рамках встречи обсуждены вопросы взаимодействия на двусторонних и многосторонних площадках.