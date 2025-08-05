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Власть

В Кыргызстане на социально значимые товары установят единую ценовую политику

Под руководством министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в администрации президента состоялось совещание по вопросам сдерживания темпов роста цен на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, рассмотрены вопросы усиления анализа и мониторинга колебаний цен на продукты питания, входящие в перечень социально значимых товаров, экспорта и импорта, уровень инфляции и механизмы введения государственного регулирования стоимости.

Профильным структурам дан ряд поручений, в том числе принятие оперативных и краткосрочных мер. В частности, Службе антимонопольного регулирования и Нацстаткому поручено осуществлять тщательный ежедневный контроль за ценами на мясо, растительное масло, муку, картофель, сахар, морковь и лук в Бишкеке и Оше и направлять данные в администрацию главы государства.

ГНС поручено рассмотреть возможность снижения налога на добавленную стоимость на импортные продукты питания, а Нацбанку — рассмотреть способы предоставления льготных кредитов гражданам, занимающимся земледелием и животноводством.

Мэрии Бишкека совместно с ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» поручено организовать муниципальные павильоны, где будут продавать социально значимые товары. Аналогичный подход поручено применить в семи областях страны.

Бакыт Торобаев отметил, что 88 процентов пахотных земель находятся в пользовании населения, а 65 процентов граждан получают доход от земледелия и животноводства. Он также добавил, что кабмин постоянно работает над проведением единой ценовой политики и ее контролем.

В перечень социально значимых товаров входит 50 наименований. Этот список составляют с учетом возможности введения государственного регулирования цен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338619/
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