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Власть

Снос в Оше. Мэр заявил, что 95 процентов жителей довольны проводимой работой

Мэр Оша Женишбек Токторбаев встретился с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы по строительству, ремонту дорог и инфраструктуры в городе. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

На встрече градоначальник рассказал, что народ настолько доверился ему и его команде, что, какое бы предложение он ни озвучил по развитию южной столицы, все воспринимают это доброжелательно.

«Сносим незаконные объекты, чтобы построить дороги, тротуары, скверы, открыть берега каналов. Ни один гражданин не выступил против. Сказали — убирайте, если это нужно для государства, мэрии. Только незначительная часть недовольна. 95 процентов людей довольны. Мы их тоже не обижаем. Президент сказал выдать дома, у кого жилье попало под снос. Для владельцев коммерческих точек поручил выдать места на базаре. Проблем с этим нет», — сказал Женишбек Токторбаев.

На встрече также подняты вопросы качества, сроков и требований безопасности выполняемых работ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338611/
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