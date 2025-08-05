Выход из изоляции: КР за развитие инфраструктуры стран без выхода к морю

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев выступил на открытии третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие проходит в туркменском курортном городе Аваза.

Фото кабмина. Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев выступил на открытии третьей Конференции ООН

Глава кыргызского правительства обратился к участникам форума от имени 32 государств, лишенных прямого доступа к морским портам. Эти страны объединяют более 570 миллионов человек на четырех континентах.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев передал слова приветствия от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова и напомнил о схожих вызовах, с которыми сталкиваются страны без выхода к морю: географическая изоляция, высокие логистические издержки, ограниченная экономическая диверсификация, дефицит инвестиций и нехватка финансирования.

Он отметил, что за последние 20 лет, благодаря Алматинской и Венской программам действий, страны добились определенного прогресса: были заключены транзитные соглашения с соседями, улучшены торговые процедуры, внедрена цифровизация. Однако, подчеркнул глава Кабмина, поставленные цели не были достигнуты в полной мере.

«Несмотря на усилия, страны без выхода к морю по-прежнему остаются на периферии глобальной экономики», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он выразил надежду, что Программа действий Авазы на 2024–2034 годы поможет исправить прежние ошибки и создаст реальную стратегию устойчивого роста для стран группы. Он подчеркнул необходимость не только финансовой помощи от партнеров, но и передачи знаний, технологий и предоставления инвестиционных гарантий.

Адылбек Касымалиев также рассказал о национальных проектах, реализуемых Кыргызстаном для преодоления географических барьеров. Он напомнил о:

строительстве железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан,

проекте CASA-1000 по экспорту «зеленой» электроэнергии,

улучшении международных автомагистралей,

внедрении политики пятой степени «свободы воздуха» в авиации.

«Для нас развитие транспортной и энергетической инфраструктуры — не просто приоритет, а основа устойчивого развития», — отметил он.

В завершение выступления Адылбек Касымалиев выразил надежду, что страны группы смогут перейти от статуса «лишенных выхода к морю» к статусу «связанных с миром» — через транспорт, торговлю и общее стремление к процветанию.