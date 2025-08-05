Выход из изоляции: КР за развитие инфраструктуры стран без выхода к морю

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев выступил на открытии третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие проходит в туркменском курортном городе Аваза.
Глава кыргызского правительства обратился к участникам форума от имени 32 государств, лишенных прямого доступа к морским портам. Эти страны объединяют более 570 миллионов человек на четырех континентах.
В своем выступлении Адылбек Касымалиев передал слова приветствия от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова и напомнил о схожих вызовах, с которыми сталкиваются страны без выхода к морю: географическая изоляция, высокие логистические издержки, ограниченная экономическая диверсификация, дефицит инвестиций и нехватка финансирования.
Он отметил, что за последние 20 лет, благодаря Алматинской и Венской программам действий, страны добились определенного прогресса: были заключены транзитные соглашения с соседями, улучшены торговые процедуры, внедрена цифровизация. Однако, подчеркнул глава Кабмина, поставленные цели не были достигнуты в полной мере.
Он выразил надежду, что Программа действий Авазы на 2024–2034 годы поможет исправить прежние ошибки и создаст реальную стратегию устойчивого роста для стран группы. Он подчеркнул необходимость не только финансовой помощи от партнеров, но и передачи знаний, технологий и предоставления инвестиционных гарантий.
Адылбек Касымалиев также рассказал о национальных проектах, реализуемых Кыргызстаном для преодоления географических барьеров. Он напомнил о:
- строительстве железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан,
- проекте CASA-1000 по экспорту «зеленой» электроэнергии,
- улучшении международных автомагистралей,
- внедрении политики пятой степени «свободы воздуха» в авиации.
«Для нас развитие транспортной и энергетической инфраструктуры — не просто приоритет, а основа устойчивого развития», — отметил он.
В завершение выступления Адылбек Касымалиев выразил надежду, что страны группы смогут перейти от статуса «лишенных выхода к морю» к статусу «связанных с миром» — через транспорт, торговлю и общее стремление к процветанию.