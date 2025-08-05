Механизм борьбы с новыми психоактивными веществами запустили в КР

Кабмин утвердил порядок раннего оповещения о появлении на территории страны новых наркотических средств, психоактивных веществ, а также предпрекурсоров и их заменителей. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Этот шаг реализован в рамках национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года, утвержденной указом президента от 2021 года. Механизм призван обеспечить своевременное выявление и информирование государственных органов и местных самоуправлений о новых опасных веществах, что позволит оперативно принимать меры по их контролю и предотвращению распространения.

Расходы на реализацию механизма будут покрываться за счет бюджета соответствующих государственных и местных органов, а также из других источников, не противоречащих законодательству.

Документ вступит в силу через 15 дней.